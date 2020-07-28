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«Я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами». Слуцкий оценил период работы в Европе

03:44
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» признался, что счастлив работе за рубежом. Ранее российский специалист работал с «Халл Сити» и «Витессом».

Леонид Слуцкий.«Российские футболисты не едут в Европу, потому что их туда и не зовут». Интервью Леонида Слуцкого

— Есть ли у вас чувство недосказанности от работы за рубежом?

— Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда — безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland «Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим... да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.

Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «Ну, вот там-то да. А у нас...» И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлеченности в профессию работать не может. И тут неважно, кого ты тренируешь — коллектив любительской лиги или «Барселону».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1040188/dmitrii-simonov-sevastian-terletckii/ia-ne-takogo-urovnia-trener-chtoby-byt-vostrebovannym-evropeiskimi-top-klubami

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