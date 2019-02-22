Выступление Дюкова на конференции РФС: "Стратегия-2030 – не догма. Тем более, она не учитывает результаты ЧМ-2018"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков выступил перед делегатами внеочередной конференции РФС, на которой пройдут выборы главы организации. Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС.

– Отечественный футбол и РФС находятся на важном этапе своего развития, – сказал Дюков. – Футбол безоговорочно является спортом номер один. Свидетельством является более 3 миллионов занимающихся футболом в стране. И, конечно, самая многочисленная аудитория болельщиков. Благодаря чемпионату мира в регионах появились стадионы и тренировочные поля, но его результатом стала и вера в наш футбол, который мы видим. Вся страна жила футболом, и в этом большая заслуга тренерского штаба и игроков сборной России. В этом есть заслуга и РФС, и всех субъектов, внесших вклад в организацию турнира.

– Необходимо использовать импульс чемпионата мира, – отметил он. – У нас есть прекрасная возможность вывести российский футбол на новый уровень развития. Я понимаю всю ответственность решений, которые мне нужно будет принимать на посту президента РФС. Я искренне хочу, чтобы футбол в России развивался, и это развитие было заметно.

– Ключевые задачи сформулированы в стратегии развития российского футбола до 2030 года. Однако этот документ не является догмой, мы можем вносить в него изменения. Тем более, что он не учитывает в полной мере результаты чемпионата мира-2018, – сказал Дюков. (Александр Рогулев)

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