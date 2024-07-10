Колосков — о новом спонсоре РПЛ: «Возможно, первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива на стадионах»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении продаж пива на футбольные стадионы.
Новым спонсором РПЛ стало пиво «Балтика»: соглашение лиги с пивоваренной компанией рассчитано до лета 2026 года.
— Новым спонсором РПЛ станет пиво «Балтика». Можно ли говорить о том, что скоро разрешат вопрос с продажей пива на стадионах?
— Само по себе нет. Но сигнал хороший. Нет необходимости заключать договор с корпорацией, если бы там не было рекламы, в том числе на стадионах. Возможно, это не определяющий, но первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива. Об этом постоянно идут дискуссии. Я всегда говорил, что ничего не мешает продавать пиво на стадионах. Но дело за правительством, — сказал Колосков «СЭ».
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не может договориться с Министерством здравоохранения о возвращения пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.
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12
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15
|Динамо Мх
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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