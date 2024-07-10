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Колосков — о новом спонсоре РПЛ: «Возможно, первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива на стадионах»

Зарина Халимхонова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении продаж пива на футбольные стадионы.

Новым спонсором РПЛ стало пиво «Балтика»: соглашение лиги с пивоваренной компанией рассчитано до лета 2026 года.

— Новым спонсором РПЛ станет пиво «Балтика». Можно ли говорить о том, что скоро разрешат вопрос с продажей пива на стадионах?

— Само по себе нет. Но сигнал хороший. Нет необходимости заключать договор с корпорацией, если бы там не было рекламы, в том числе на стадионах. Возможно, это не определяющий, но первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива. Об этом постоянно идут дискуссии. Я всегда говорил, что ничего не мешает продавать пиво на стадионах. Но дело за правительством, — сказал Колосков «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не может договориться с Министерством здравоохранения о возвращения пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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