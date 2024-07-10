Колосков — о новом спонсоре РПЛ: «Возможно, первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива на стадионах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении продаж пива на футбольные стадионы.

Новым спонсором РПЛ стало пиво «Балтика»: соглашение лиги с пивоваренной компанией рассчитано до лета 2026 года.

— Новым спонсором РПЛ станет пиво «Балтика». Можно ли говорить о том, что скоро разрешат вопрос с продажей пива на стадионах?

— Само по себе нет. Но сигнал хороший. Нет необходимости заключать договор с корпорацией, если бы там не было рекламы, в том числе на стадионах. Возможно, это не определяющий, но первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива. Об этом постоянно идут дискуссии. Я всегда говорил, что ничего не мешает продавать пиво на стадионах. Но дело за правительством, — сказал Колосков «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не может договориться с Министерством здравоохранения о возвращения пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.