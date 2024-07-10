РПЛ показала награду лучшему игроку матча в сезоне-2024/25

РПЛ в соцсетях опубликовала фото награды лучшему игроку матча в сезоне-2024/25.

Ранее в среду лига подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

Чемпионат России-2024/25 начнется 20 июля.

В прошлом сезоне золото РПЛ в шестой раз подряд взял «Зенит» (57 очков), опередив «Краснодар» и «Динамо» (по 56 очков).