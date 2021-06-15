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«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее». «Спартак» отреагировал на уход Олича

23:05
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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на уход хорватского специалиста Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

Столичный клуб опубликовал пост в Twitter с переделанными словами из песни «Кони привередливые» Владимира Высоцкого: «Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1404888037637644289

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