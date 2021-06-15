«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее». «Спартак» отреагировал на уход Олича

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на уход хорватского специалиста Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

Столичный клуб опубликовал пост в Twitter с переделанными словами из песни «Кони привередливые» Владимира Высоцкого: «Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее».