«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее». «Спартак» отреагировал на уход Олича
23:05
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на уход хорватского специалиста Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
Столичный клуб опубликовал пост в Twitter с переделанными словами из песни «Кони привередливые» Владимира Высоцкого: «Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее».
15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1404888037637644289
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