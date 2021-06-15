«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича». «Спартак» потролил ЦСКА в Twitter
23:12
Хорват Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Стороны решили прекратить сотрудничество. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Березуцкий.
Twitter московского «Спартака» не мог пройти мимо такого события. Было опубликован известный мем с подписью: «Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда».
Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.
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