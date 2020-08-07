ВТБ приобрел дополнительные акции «УК Динамо» за 700 миллионов рублей

Группа ВТБ довела свое участие в управляющей компании «Динамо» до 92,3 процентов, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании по МСФО за первое полугодие.

По сведениям источника, ВТБ приобрел 17,3 процентов акций «УК Динамо» в июле за 700 млн рублей.

Уточняется, что сделка, о которой ранее не сообщалось в СМИ, касалась приобретения 17,3%. Группа ВТБ приобрела ее за 700 млн руб. в июле. «УК Динамо» является застройщиком «ВТБ Арена парка».

УК «Динамо» специализируется в сфере строительства и инвестиций. Единственный учредитель предприятия — Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».