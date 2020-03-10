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Все голы 21-го тура РПЛ в одном видео

10:30
9 марта. Москва. Тушино. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Футболисты «Краснодара» Ари, Маркус Берг и Шапи Сулейманов празднуют гол в ворота красно-белых. Капитан «Спартака» Георгий Джикия (второй справа) разочарован. Фото Александр Федоров, "СЭ"
9 марта. Москва. Тушино. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Футболисты «Краснодара» Ари, Маркус Берг и Шапи Сулейманов празднуют гол в ворота красно-белых. Капитан «Спартака» Георгий Джикия (второй справа) разочарован. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Завершился 21-й тур Тинькофф — чемпионата России.

Его открывала встреча между «Оренбургом» и «Арсеналом», в которой хозяева одержали победу со счетом 2:0 — помог дубль Джордже Деспотовича. С тем же счетом в этом туре «Сочи» обыграл «Урал».

Самым яркий матч тура — «Ростов» — ЦСКА (3:2). Помимо 5 голов, было еще и два удаления у армейцев, которые едва не спасли ничью вдевятером, но в концовке форвард красно-синих не реализовал пенальти.

4 встречи тура завершились со счетом 1:0. Гол Николая Комличенко помог «Динамо» одержать верх над «Тамбовом», а мяч Дениса Поповича позволил «Крыльям Советов» выиграть с тем же счетом в волжском дерби у «Рубина». «Локомотив» также победил «Ахмат» благодаря голу Эдера, а «Краснодар» в гостях выиграл у «Спартака» — бывший нападающий красно-белых Ари реализовал пенальти.

Единственный матч 21-го тура, который закончился без голов — «Зенит» — «Уфа» (0:0).

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