Лещук: «Я вообще не смотрю футбол»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему не смотрит футбол.

«Я вообще футбол не смотрю. Если я начинаю смотреть футбол, то у меня идет перенасыщение. У нас есть аналитика, теория и главный тренер присылает достаточно много информации. Мне можно не смотреть, как играют в полузащите или нападении. Даже крупные матчи не смотришь? Раз в 3-4 года, если на фоне будет», — сказал Лещук.

В субботу, 18 ноября, «Динамо» сыграет с 2DROTS в Москве на стадионе «ВТБ Арена».