Спиридонов — о победной серии «Спартака»: «Ребята покурят кальян, отдохнут и пойдут дальше»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Победителей не судят. Конечно, мы должны были выигрывать и 8:0, и 9:0, но ******* [все равно]. Три очка и три очка! Идем дальше, это уже история. Ребята сейчас по кружке пива выпьют, покурят кальян, отдохнут, и пойдут дальше. Никаких вопросов нет.

Мы, болельщики, рады результату, все равно, какая была реализация. Лучше 10 раз победить со счетом 1:0, чем выиграть один раз 9:0, а потом 9 матчей проиграть. Я отталкиваюсь от набранных очков и положения в турнирной таблице, а не от реализации», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» одержал третью победу подряд. Всего у команды 8 побед и 1 ничья в 9 последних играх во всех турнирах. Серия красно-белых без поражений длится с 15 сентября.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга еще не завершила свой последний матч в первом круге РПЛ против «Краснодара».