Койта пропускает матч с «Динамо» из-за микроповреждения

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие игрока в заявке на матч 5-го тура РПЛ против «Динамо».

«Секу Койта пропускает матч против «Динамо» из-за микроповреждения», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с лета 2024 года. Контракт 25-летнего малийца рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.