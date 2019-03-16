Владимир Федотов: "Неназначенный пенальти? Это дело судей"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Динамо" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда ничего не позволила сделать сопернику. 52-летний специалист был удален со скамейки - он активно выражал недовольство работой судьи, который не назначил пенальти в ворота московской команды.

- Тяжело далась победа, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Знали уровень "Динамо", это очень хорошая сбалансированная команда. Забили голик, а также были моменты, которые не довели до ума. Счет скользкий, вызывал скованность в обороне. Хорошо перестраивались, блокировали удары. Ничего не дали сделать сопернику.

Неназначенный пенальти? По телевизору не видел эпизод, но с той позиции, с которой смотрели, казалось, что все очевидно. Это дело судей.

"Оренбург" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

Все о чемпионате России - здесь