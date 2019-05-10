Владимир Федотов: "На авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 28-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Еськовым. По его словам, это был беспредел. Напомним, "Урал" сравнял счет на 90+6-й минуте встречи.

– Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч ТВ". – Мы были острее, имели дополнительные стопроцентные возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед.

Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время. Но судьи придумали штрафной, из-за чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом.

Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров.