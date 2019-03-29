Владимир Федотов: "Когда смотришь на игру с трибуны, лучше видишь построение команды"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" рассказал, что у наблюдения за игрой с трибуны есть свои плюсы и минусы. 52-летний специалист не сможет присутствовать на скамейке запасных во время матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом".

– Из-за удаления в матче с "Динамо" вы будете наблюдать игру с "Зенитом" с трибуны. Для вас это не впервые. Будучи помощником Роберта Евдокимова в "Оренбурге", вы не раз так поступали и признавались, что вам даже удобнее смотреть футбол с высоты. Значит, нет худа без добра?

– Не знаю, что здесь перевешивает – плюсы или минусы. Когда ближе находишься к полю, к ребятам, лучше ощущаешь энергетику игроков. Подопечные в свою очередь быстрее понимают мои посылы. В любой момент можно сделать подсказку. Но в моей нынешней ситуации есть и преимущества. Хороший обзор поля. Сверху четче видишь перестроения команды – где мы опаздываем, не успеваем перекрывать зоны. А где, наоборот, нужно добавить, воспользоваться свободным пространством.

– Значит, уже в полной мере оценили фишку Бескова?

– Конечно. Как я уже заметил, очень хороший обзор. Но нужно учитывать и подвохи.

Сверху понимаешь – вот оно правильное решение, вот он ход! А потом ребята мне говорят, что на футбольном поле во время матча они видели совсем другую картинку. (Виталий Айрапетов)

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