Владимир Федотов: «Должны помочь игрокам «Сочи», чтобы их амбиции не потухли»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своих взглядах на комплектацию команды.

«В команде есть ребята, которые давно в футболе, многого достигли, — - сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — У них никуда не делись амбиции двигаться дальше. Мы только хотим им помочь, чтобы эти амбиции у них не потухли. Да, есть специфика. Как говорят, сюда приехали три миллиона человек, которые гуляют, праздно проводят время. Но у футболистов есть интерес, есть огромное желание. Мы вместе варим эту кухню, чтобы интерес сохранялся, чтобы было желание побеждать и с оптимизмом смотреть в будущее.

Сегодня «Сочи» на выезде сыграет с «Тамбовом» в матче пятого тура Тинькофф РПЛ. Начало игры в 18.30 по московскому времени.