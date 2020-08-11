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Владимир Дядюн: «Юран не просил игроков «Химок» за него вступиться»

06:49
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Форвард «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал уход главного тренера Сергея Юрана перед началом сезона.

— Как такого прощания не было, — приводит слова Дядюна «Известия». — Он приходил к нам, говорил, что не понял, почему его убрали. Эта история такая... непонятная.

— Как отреагировала на перемены команда?

— Для нас это было неожиданно. Зачем убирать главного тренера, выполнившего задачу и доказавшего, что мы можем играть уровнем выше? И понятно, что первая реакция — воспринять в штыки такие перестановки. Это нормально для любого человека. Мы были просто ошарашены уходом Юрана.

— Говорили, что команда собиралась выступить в его поддержку.

— Мы о его отставке узнали, когда об этом объявили официально. Не из первых уст, а из прессы. До этого ничего такого не предполагали. И Юран до отставки ничего нам об этом не говорил и не просил за него вступиться.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1046324/aleksei-fomin/byli-prosto-osharasheny-ukhodom-sergeia-iurana

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