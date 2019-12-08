Виталий Кафанов: «Мамаев с каждым днем набирает форму»

Тренер «Ростова», специалист по работе с вратарями Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.

— Мамаев работает с «Ростовом» уже около месяца. В каком он состоянии?

— Паша с каждым днем набирает форму, становится все лучше и лучше. Было сразу понятно, что до зимы он нам не поможет, было заметно, что не хватало объема и выносливости, но что касается работы с мячом и решений, было видно сразу — он ничего не потерял. (Сергей Егоров)

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