Виктория Лопырева: "Уверена, что Глушаков восстановится"

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о полузащитнике Денисе Глушакове, который перешел из "Спартака" в "Ахмат".

– Не сильно слежу за его личной жизнью, но даже я видела какие-то моменты в интернете. Мне кажется, такие вещи могли бы нанести урон любому футболисту. Это, безусловно, отразилось на его профессиональных качествах. Временно, я уверена, он восстановится. Но думаю, ему было непросто.

– Слышали аудиосообщения, которые Денис отправлял жене?

– Не слышала, поэтому не могу давать оценок и комментариев. Тут еще такой момент – мы в порыве гнева или в плохом настроении можем чего-нибудь наговорить. Но это не означает, что завтра пойдем и напишем заявление о разводе. Одно дело – частная жизнь, другое дело – публичное выступление.

– Как считаете, Глушаков сможет в "Ахмате" перезапустить карьеру?

– Мне кажется, да. У него есть лидерские качества. Как земляку желаю ему удачи.

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