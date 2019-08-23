Виктор Онопко: «ЦСКА мало пропускает, но важную роль здесь играет Акинфеев»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в преддверии матча 7-го тура чемпионата Росси против «Ахмата» рассказал про игру армейцев в обороне. По его словам, команде пока не хватает стабильности.

— Как я уже сказал, уход Бекао в плане сыгранности стал для нас потерей, — цитирует Онопко официальный сайт ЦСКА. — Но футбол не стоит на месте, незаменимых игроков не существует, надо двигаться дальше. В начале сезона у нас возникли проблемы, связанные с травмой Дивеева, полученной в молодежной сборной России. Игрок долго лечился и пропустил всю летнюю подготовку. Сейчас это один из ведущих наших защитников, столп обороны. Шарлия до начала сезона недолго тренировался с командой, поскольку присоединился к ней уже по ходу сборов, Васин после повреждения пропустил некоторые матчи, потом вернулся. Очень жаль, что в межсезонье получил травму Георгий Щенников. Он очень хорошо готовился, мы видели прежнего Щенникова. Ждем возвращения Жоры в строй.



Если обобщить, можно сделать вывод, что в защитной линии нам пока не хватает стабильности. В команде высокого уровня всегда должен быть так называемый хребет. Да, мы мало пропускаем, но очень важную роль здесь играет Игорь Акинфеев. Наш капитан регулярно выручает! Вместе с этим меня радует прогресс Хердура Магнуссона. Нравится, как в левой зоне действует Иван Обляков, даже несмотря на то, что это не его основная позиция.