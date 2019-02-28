Виктор Классон: "Краснодар" прошел "Байер", значит, одолеем и "Валенсию"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью клубной пресс-службе оценил шансы команды в преддверии матчей в рамках 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии".

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– О нынешней "Валенсии" мне известно не так много. Нам еще предстоит провести несколько теоретических занятий, где тренеры нам подробно расскажут, как играет наш будущий соперник. Нам снова предстоит сыграть с сильной командой серьезного европейского уровня. Но "Байер" пройти "Краснодар" смог, значит, может одолеть и "Валенсию". Думаю, что команды примерно одного класса, хотя играют в разный футбол.

У "Валенсии" 15 ничьих в 25 матчей ла лиги? Из такой статистики трудно создать представление о будущем сопернике. Ясно одно – эту команду очень не просто обыграть, – сказал Классон в интервью пресс-службе "Краснодара" на Youtube-канале клуба.

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