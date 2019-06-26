Виктор Гончаренко: "С Влашичем все нормально. Ему предоставлен отпуск"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед стартом Кубка Париматч Премьер отметил, что хавбек Никола Влашич избежал серьезной травмы.

– Что с Влашичем? Он получил травму на молодежном чемпионате Европы.

– С Влашичем все нормально. Единственное, что он получил отпуск до 6 июля.

– Что вы думаете о лимите на легионеров?

– Для нас большой проблемой это не являлось. Мы качественно подходим к выбору той или иной позиции. Условный 18-летний Лассана Ндиай – этот вариант при новой схеме уже не подойдет. Надо будет брать зрелого футболиста, который даст результат здесь и сейчас. (Гоша Чернов)​

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