Виктор Гончаренко: "На летнем турнире в Австрии ЦСКА будет пробовать различные тактические модели"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что на летнем турнире в Австрии с участием клубов РПЛ его команда будет пробовать различные тактические модели. В соревновании также примут участие "Спартак", "Ростов" и "Краснодар".

- Летний турнир станет одним из важных этапов подготовки нашей команды к новому сезону, - приводятся слова Гончаренко в релизе "Матч ТВ". - Участие в нем привлекательно для нас в первую очередь тем, что появляется возможность проверить свои силы на фоне других сильных команд, которые к тому же представляют РПЛ.

Футболисты получат необходимую игровую практику, кроме того, на данном этапе, вполне возможно, мы попробуем различные сочетания игроков и тактические модели, что даст нам необходимую пищу для размышлений.

ЦСКА занял 4-е место в премьер-лиге-2018/19 и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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