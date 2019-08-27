Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

— Получается, что трансферная кампания для «Локомотива» не закончена? Вы сделали намек на это сегодня.

— Рад, что «трешка» ушла в народ и стала жить своей жизнью. Трансферное окно заканчивается 2 сентября. Что-то будет до его конца.

— Если клуб не выйдет в Лигу чемпионов в следующем году, как расплачиваться за все эти трансферы?

— К сожалению, трансферные данные у нас регулярно не соответствуют реальности. За все трансферное окно это один из самых безопасных трансферов с точки финансов. Мы понимаем, что мы можем сделать и этого контракта, если все сложится положительно для нас. (Александр Рогулев)

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