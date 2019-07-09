Василий Кикнадзе – болельщикам: "Цифры продаж абонементов растут. Приезжайте и посмотрите"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе продолжает дискуссию с фанатами.

- На фанатскую трибуне для сотрудников РЖД скидка на абонементы 50%, а у фанатов – 10%. К тому же у нас с друзьями абонементы под номерами близкими к тысяче, хотя мы покупали их в воскресенье и понедельник. А вы говорите, что продано больше трех тысяч

- Вы сказали, что я вас обманываю? Приезжайте завтра на стадион и вместе посмотрим. У меня нет сомнения в этих цифрах, они проходят через бухгалтерию. На следующий год мы сделаем гораздо более подробное объяснение. Сегодня предложение устраивает и покупателей и продавцов. Цифры растут. Для клуба принципиально важно сделать так, чтобы ваша жизнь на стадионе будет лучше. Не исключаю, что в следующем году сделаем отдельные абонементы на чемпионат и Лигу чемпионов. Приезжайте в 13:30 на стадион, и я все покажу. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)