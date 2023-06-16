Чернов расторгнет контракт с «Краснодаром» и подпишет соглашение с «Ростовом»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов подпишет полноценный контракт с «Ростовом», сообщает Metaratings.ru. 30-летний футболист расторгнет соглашение с «быками».

В сезоне-2022/23 защитник выступал за «Ростов» на правах аренды, забив два мяча и отдав одну результативную передачу в 23 матчах.

В составе «Краснодара» Чернов выступал с 2020 по 2022 год. Всего за клуб он провел 36 матчей и отдал три голевые передачи.