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Сегодня, 11:30

Ваноли объяснил, в чем надо прибавлять Бакаеву, и прокомментировал его уход из в «Зенит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Паоло Ваноли и Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» объяснил, в чем нужно прибавлять Зелимхану Бакаеву, а также прокомментировал его уход из «Спартака» в «Зенит».

— В финале вы не дали Бакаеву ни минуты, чему многие удивились. Вы сделали это потому, что он уже был одной ногой вне «Спартака» или просто оказался не в форме?

— Люди видят отдельных игроков, а тренер должен видеть всю команду и иметь в голове общую картину. Бакаев показал, что он превосходный игрок с большими возможностями. Но, по-моему, ему нужно учиться играть на команду. Когда Зелимхан сможет это делать, то станет по-настоящему важным игроком. Слежу за ним, иногда смотрю игры «Зенита» — и вижу, что он там даже не выходит в основном составе. Должен уточнить, что он ушел из «Спартака» не из-за спортивных причин. Ситуация была такова, что основная роль принадлежала финансовой составляющей.

— Слышал историю, что нутрициолог, которого вы привели в «Спартак», во время священного для мусульман месяца Рамадан вставал одновременно с Бакаевым, в пять утра и контролировал питание футболиста в этих непростых обстоятельствах.

— То, что я обеспечивал Бакаеву нутрициолога даже в это время суток, говорит о том, насколько я в него верил. Моей задачей было дать игроку все для того, чтобы он развивался. В том числе и это. Опять-таки, не устаю говорить спасибо всем членам моего штаба, которые работали прекрасно. Питание — важный аспект, и к Бакаеву во время Рамадана нужен был особый подход.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

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