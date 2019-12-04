Валуев ответил на вопрос, почему «Спартак» стал слабым

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев в своей конференции поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Николай, поделитесь вашими впечатлениями от матча «Зенит» — «Спартак», пожалуйста. Вы предсказывали победу «Зенита» с крупным счетом, но не вышло. Как вам игра, как судейство? — спросили Валуева. — И почему «Спартак» стал таким слабым, как думаете? Самый титулованный клуб страны, а идет аж на 9-м месте!

— Возможно, счет был бы крупнее, если бы судья назначил два пенальти в ворота гостей и не удалил игрока «Зенита», — ответил Валуев. — Игра была напряженная. «Зенит» победил малой кровью. Почему стал «Спартак» слабым? Я не специалист в футболе, говорю как болельщик: возможно, надо искать ошибки внутри клуба, руководства, надо жить командой, быть ее болельщиком, а я не слежу за «Спартаком». Не знаю... Я за «Зенит» болею, за клуб, к слову сказать, который единственный в России выиграл Суперкубок — это про титулы.