Валерий Карпин: «Цели выиграть турнир в Катаре нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего он ожидает от турнира в Катаре, который состоится в феврале 2020 года.

— Нет цели выигрывать турнир, — цитирует Карпина официальный сайт клуба. -Идет планомерная подготовка к каждой игре: с точки зрения физической подготовки и каких-то наших тактических мыслей. Если бы была задача выиграть, понятно, что ни одна команда не играла бы разными составами первый и второй таймы. Все тренеры на этом турнире проверяют, дают нагрузку каждому футболисту. Все главные цели — в РПЛ: выигрывать и набирать очки. Победа в турнире в Катаре самое последнее, о чем мы думаем. Важно, чтобы не было травм, все получили определенную нагрузку и выполнили тот объем работы, который запланирован.

Кубок Париматч Премьер пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем помимо желто-синих примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Партизан».