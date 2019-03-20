"Зря я тогда на парня понес". Радимов – о своих словах про Глушенкова

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов извинился за высказывание в адрес полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова, который принял участие в стычке с защитником "Зенита" Юрием Жирковым в матче 20-го тура чемпионата России (1:1). Об этом 43-летний российский специалист сообщил в своем Инстаграме.

В том моменте полузащитник красно-белых Глушенков случайно наступил на ногу Жиркову, который после фола хавбека москвичей ударил по мячу и попал в спину 19-летнего футболиста.

– И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! – написал Радимов в Инстаграме.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 41 очком. У "Спартака" 33 очка и пятое место.

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