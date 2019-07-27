Валерий Газзаев: "Дайте Хохлову поработать! Зачем в "Динамо" пытаются пропихнуть Карреру и Бердыева?!"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев поздравляет клуб "Динамо", в котором провел как игрок и как тренер более 10 лет, и считает непонятными разговоры о поиске замены Дмитрию Хохлову.

Напомним, что в пятницу "Динамо" под руководством Хохлова одержало в 3-м туре РПЛ победу над "Уралом" (2:0), который до того момента лидировал в лиге. На счету бело-голубых теперь четыре очка, это их первая в истории победа (одержана в третьем по счету матче) на новом Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина.

– Прежде всего мои поздравления футбольному клубу "Динамо", который одержал долгожданную первую победу на новой прекрасной арене, – начал Газзаев. – Хочу поздравить и Дмитрия Хохлова, чья команда несмотря на давление в СМИ добилась результата и показала неплохой футбол, особенно в первом тайме. По правде сказать, мне были категорически непонятны разговоры и слухи о возможной отставке тренера – всего лишь после двух туров! Дайте Хохлову нормально поработать! Больше того, уже и якобы фамилии "претендентов" начали всплывать – Каррера, Бердыев... Насколько мне известно, Каррера уже год без работы, никем не востребован. Неудивительно, что итальянца всячески пытаются куда-то пропихнуть. Только причем здесь "Динамо" – там Хохлов нормально работает. Что касается второго кандидата, то мы видим позитивные изменения в игре "Рубина" при молодом тренере Шаронове, и это, согласитесь, о многом говорит. (Дмитрий Симонов)