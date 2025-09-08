Раков: «Очень приятно, что за Батраковым следят клубы по всему миру»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» прокомментировал интерес нескольких клубов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

— Наверное, видел слухи, что Батраковым интересуется аж «Манчестер Сити» и клубы из Саудовской Аравии. Может быть, как-то обсуждали это с ним?

— Как раз в конце матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», во время паузы на просмотр видеоповторов судьями, подошел к Леше и спросил про интерес из Саудовской Аравии. Он подтвердил эту информацию.

А так очень приятно, что за Лешей следят клубы по всему миру. Мы с ним дружим с детства, прошли весь путь в «Локомотиве». Очень рад за него. Может быть, если я буду играть на высоком уровне, тоже попаду на радары европейских команд, — сказал Раков «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 10 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.