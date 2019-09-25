Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что ему каждая из побед над ведущими клубами запомнилась по-своему. Уфимская команда переиграла "Зенит" (1:0), "Ростов" (2:0) и "Спартак" (1:0).

– Какая из трех побед над ведущими клубами доставила вам как тренеру наибольшее удовольствие?

– Каждая по-своему. После стартового отрезка, когда мы в пяти играх набрали четыре очка, победа над «Ростовом», безусловно, придала нам силы, и футболисты поверили в себя. Мы прекрасно понимаем, что у нас меняется состав. Были опытные игроки, которые давали результат, и народ на них ходил. Ушли Салатич, Пауревич, Ванек, Живоглядов, потом – Игбун...

– Полсостава!

– Причем та группа игроков, которая была определяющей для «Уфы». А сейчас потихонечку началась смена поколений. С «Ростовом» нам повезло в том, что Еременко играл не сразу, а вышел только во втором тайме. Хотя напряжение от «Ростова» возле ворот было больше всех. «Зенит» оказывал неплохое давление, но мы ему, как и «Спартаку», тоже не дали практически ничего создать.

На сегодняшний момент мы уже понимаем, что и Шомуродов, и Ионов забивают достаточно однотипные мячи. В случае с «Зенитом» мы знали, что главная его ударная сила – пара нападающих Дзюба – Азмун, что на них будет много передач верхом – и в принципе справились с этим. «Спартак» – игроки дорогие, перспективные, техничные. Но так сложилось, что мы их обыграли! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Вадима Евсеева – здесь