Мостовой считает правильными извинения Бердыева перед Федуном
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Курбана Бердыева, который принес извинения Леониду Федуну.
«С одной стороны, правильно, а с другой, что-то много времени прошло для извинений. Но мы не знаем всех нюансов и деталей. Хорошо, когда человек умеет извиняться. Считаю, это правильно. Знаю, что он действительно рассматривался и был почти номером один среди кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Я был за его назначение. Но вот так развернулась судьба», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Ранее Курбан Бердыев в интервью «Коммент.Шоу» принес извинения Леониду Федуну за то, что не выполнил договоренность стать главным тренером «Спартака» в 2016 году.
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