В «Зените» назвали слухами информацию о возможном уходе Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе из команды защитника Роберта Ренана.

Ранее Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро.

«Это слухи», — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева.

Агент футболиста в интервью «СЭ» также не подтвердил эту информацию.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт 20-летнего игрока с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.