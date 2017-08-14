11:03 14 августа | Футбол — РФПЛ

В Турции утверждают, что "Фенербахче" хочет обменять Таски на Нойштедтера

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Защитник "Спартака" Сердар Таски попал в сферу интересов "Фенербахче". По информации Takvim, турецкий клуб рассматривает вариант с обменом Романа Нойштедтера на 30-летнего Таски плюс доплата.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Таски может перейти в "Трабзонспор". Защитник выступает за "Спартак" с 2013 года. В минувшем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2017/18.

На прошлой неделе появилась информация о том, что "Спартак" предложил за Нойштедтера 5 миллионов евро. По информации "СЭ", именно такую сумму "Фенербахче" и хотел выручить за Нойштедтера.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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lavrentev01

Таски уже встроен в команду и он полезен. Заиграет ли Нойштедтер - вопрос

17:32 14 августа

maxcds

отдайте таски бесплатно только бы не брать эту корягу

13:25 14 августа

pahom-17

самим нужен...Гарая жена не пускает..с такими деньгами и подкаблучники...))

13:21 14 августа

конь-людоед

Нойштедтер - вот это реальность. А то размечтались - Гарай, Луан...

12:46 14 августа

баламошка

Совсем обнаглели. 20 лямов сверху доплатите, тогда поговорим.

11:06 14 августа