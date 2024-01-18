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Сегодня, 10:46

В «Спартаке» рассказали об основном пункте развития клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об основных направлениях развития московского клуба.

«Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».

По его словам, сейчас в основном составе московской команды существенную роль играют отечественные игроки. Он также отметил, что клуб не планирует полностью отказаться от трансферов сильных легионеров.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.

Источник: https://www.rbc.ru/sport/18/01/2024/65a801239a79473d4d8f496e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Олег Малышев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Локомотив

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Александр Соболев

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Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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