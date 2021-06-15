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Илья Помазун вернулся в «Урал»

10:31
Илья Помазун. Фото ПФК ЦСККА
Илья Помазун. Фото ПФК ЦСККА
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«Урал» сообщил о возвращении в команду голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, сообщает пресс-служба команды.

«Он вернулся», — говорится в сообщении.

Ранее ЦСКА продлил контракт с 24-летним игроком и сообщил, что футболист будет отдан в аренду в «Урал».

В прошлом сезоне Помазун первую часть сезона провел в аренде в уральском клубе, где сыграл 17 матчей и пропустил 20 мячей. Во время второй части чемпионата армейцы из-за травмы Игоря Акинфеева вернули футболиста, и 24-летний голкипер сыграл два матча в составе ЦСКА в чемпионате России, пропустив два мяча.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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