Илья Помазун вернулся в «Урал»

«Урал» сообщил о возвращении в команду голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, сообщает пресс-служба команды.

«Он вернулся», — говорится в сообщении.

Ранее ЦСКА продлил контракт с 24-летним игроком и сообщил, что футболист будет отдан в аренду в «Урал».

В прошлом сезоне Помазун первую часть сезона провел в аренде в уральском клубе, где сыграл 17 матчей и пропустил 20 мячей. Во время второй части чемпионата армейцы из-за травмы Игоря Акинфеева вернули футболиста, и 24-летний голкипер сыграл два матча в составе ЦСКА в чемпионате России, пропустив два мяча.