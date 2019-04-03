В "Сокольниках" планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Митинг в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева может пройти 13 апреля в парке "Сокольники". Об этом сообщил организатор будущей акции Игорь Шумилин.

- Я подал заявку в управу района 1 апреля, нам ее уже согласовали, если не отпустят, проведем митинг в поддержку ребят, - приводят слова Шумилина "РИА Новости". Также он добавил, что митинг пройдет 13 апреля с 19.00 до 21.00. В администрации парка "Сокольники" утверждают, что митинг не согласован.

Напомним, футболисты обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство". Они были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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