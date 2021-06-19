Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Сочи» подтвердили, что двое футболистов «Зенита-2» пройдут просмотр в клубе

17:34
Теги:

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал н аинформацию о том, что футболисты «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин пройдут просмотр в клубе.

«Да, эти футболисты действительно пройдут просмотр в команде. У нас просматривается достаточно много игроков, это нормальная практика. Многие игроки ездят на возможность просмотров в любой лиге. У нас футболисты на просмотре не только из «Зенита-2». Эта информация вырвана из контекста», — сказал Рубашко «СЭ».

Сегодня об этом сообщал портал «Чемпионат». В минувшем сезоне «Сочи» занял 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 53 очка.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020, расписание матчей 19 июня: Германия — Португалия и другие игре
Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию
Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы