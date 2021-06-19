В «Сочи» подтвердили, что двое футболистов «Зенита-2» пройдут просмотр в клубе

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал н аинформацию о том, что футболисты «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин пройдут просмотр в клубе.

«Да, эти футболисты действительно пройдут просмотр в команде. У нас просматривается достаточно много игроков, это нормальная практика. Многие игроки ездят на возможность просмотров в любой лиге. У нас футболисты на просмотре не только из «Зенита-2». Эта информация вырвана из контекста», — сказал Рубашко «СЭ».

Сегодня об этом сообщал портал «Чемпионат». В минувшем сезоне «Сочи» занял 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 53 очка.