Берковский проведет еще один сезон в «Нижнем Новгороде»

Полузащитник Илья Берковский подписал новый контракт с «Нижним Новгород». Следующий сезон он проведет в составе нижегородцев, сообщает сайт клуба.

— Илья, в весенней части первенства ФНЛ ты принял участие только в двух матчах. С чем это было связано?

— Еще в «Локомотиве» я получил повреждение. Думал, что восстановление пройдет очень быстро, но получилось, увы, по-другому. Травма оказалась достаточно серьезной, процесс восстановления затянулся. И только к концу сезона я полностью восстановился. Сейчас вместе со всеми ребятами прошел медобследование. Рад, что мои «болячки» остались в прошлом. Я здоров и в общей группе готовлюсь к новому сезону.

— И это будет и для тебя, и для нижегородского клуба — дебютный сезон в Тинькофф РПЛ!

— Я очень рад за нашу команду и за город, который получил отличный подарок к юбилею. С «Локомотивом» я тренировался только на сборах, а премьер-лига для меня — это отличный шанс заявить о себе. Да и город Нижний Новгород должен быть постоянно представлен в элите российского футбола. Тем более что вся необходимая инфраструктура для этого здесь есть. Сейчас мы полностью сконцентрированы на подготовке к новому сезону, и, поверьте: нам есть, что доказывать!

Напомним, что 21-летний хавбек начинал сезон в «Торпедо», где забил 6 мячей и отдал 1 передачу в 23 матчах Олимп-Первенства ФНЛ. Зимой его приобрел «Локомотив», после чего отдал в аренду волжанам.