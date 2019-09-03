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В России закрылось трансферное окно

00:02

Трансферное окно в России закрылось. Российские клубы не смогут подписать игроков до зимы, за исключением свободных агентов, у которых не было клубов на момент открытия окна.

Также существует вероятность отложенных трансферов. До начала второго регистрационного периода клубы смогут заявлять футболистов в течение 30 дней лишь по решению Комитета по статусу игроков.

Второй регистрационный период в РПЛ стартует 22 января и продлится до 21 февраля 2020 года.

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