В России закрылось трансферное окно

Трансферное окно в России закрылось. Российские клубы не смогут подписать игроков до зимы, за исключением свободных агентов, у которых не было клубов на момент открытия окна.

Также существует вероятность отложенных трансферов. До начала второго регистрационного периода клубы смогут заявлять футболистов в течение 30 дней лишь по решению Комитета по статусу игроков.

Второй регистрационный период в РПЛ стартует 22 января и продлится до 21 февраля 2020 года.

Live трансферного дедлайна