В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

Правоохранительные органы предотвратили драку между болельщиками «Легии» и «Спартака» в Калининградской области, сообщает TVN24. В ноябре поляки приехали в Россию для того, чтобы расквитаться с фанатами москвичей за драку в 2016 году, которая состоялась в Латвии.

Предполагалось, что в драке с голыми руками примут участие по 33 человека с каждой стороны. Встреча должна была состояться между польской границей и Калининградом. Поляков заверили, что полиция не помешает встрече, так как получила взятку. Но по прибытии фанатов «Легии» окружили полицейские.

Правоохранительные органы задержали 19 польских фанатов и предъявили им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России. Болельщиков экстрадировали в Польшу и на пять лет запретили въезд на территорию России.