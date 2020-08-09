В РФС отказались комментировать заявление Федуна
9 августа 2020, 22:30
В департаменте по коммуникациям РФС в ответ на запрос «СЭ» не предоставили комментарий по поводу заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении сняться с чемпионата России по футболу после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). (Дмитрий Зеленов)
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