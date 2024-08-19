В «Локомотиве» ожидают солидарной выплаты за переход Миранчука в «Атланту Юнайтед»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что железнодорожники должны получить солидарную выплату от «Атланты Юнайтед» за переход российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Там должна быть выплата определенная, даже не нужно обращаться в ФИФА. Это солидарные выплаты. Я очень рад за Алексея, это для нас родной футболист, родной человек. Конечно, мы вместе с ним сопереживаем и радуемся его успехам», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Этим летом Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых полузащитник выступал с января 2013-го по сентябрь 2020 года.