В «Локомотиве» ожидают солидарной выплаты за переход Миранчука в «Атланту Юнайтед»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что железнодорожники должны получить солидарную выплату от «Атланты Юнайтед» за переход российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Там должна быть выплата определенная, даже не нужно обращаться в ФИФА. Это солидарные выплаты. Я очень рад за Алексея, это для нас родной футболист, родной человек. Конечно, мы вместе с ним сопереживаем и радуемся его успехам», — приводит слова Нагорных ТАСС.
Этим летом Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.
Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых полузащитник выступал с января 2013-го по сентябрь 2020 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|5
|4
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|0
|15-1
|13
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2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
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3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
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5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
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6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
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8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
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9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
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10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
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11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
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12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0