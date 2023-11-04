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Сегодня, 12:50

В «Крыльях» рассказали, когда перенесший сотрясение мозга полузащитник Ушаков вернется в Самару

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда полузащитник команды Егор Ушаков, получивший сотрясение мозга в выездном матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1), сможет вернуться в Самару.

На 19-й минуте встречи, которая состоялась 19 сентября, Ушакова заменили после столкновения с одним из футболистов «Балтики». Позднее ему вызвали скорую помощь и доставили в одну из больниц Калининграда.

«Сейчас команда находится в Краснодаре, Егора Ушакова с нами нет. Он продолжает свое восстановление в Москве после травмы. Надеемся, что он вернется в расположение команды после ноябрьской паузы на сборные», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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