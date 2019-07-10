В "Крыльях" назвали бюджет на новый сезон

Бюджет "Крыльев Советов" в новом сезоне не изменится по сравнению с прошлым и составит 1,6 миллиарда рублей.

– Долги по зарплате мы погасили, остается еще небольшая задолженность по премиальным – в июле с погашением зарплаты мы практически все закроем, – цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба Александра Фетисова. – Если говорить по бюджету, то он будет примерно такой же, как был в прошлом году. Тогда бюджет был 1,6 миллиарда рублей.

Ранее Фетисов заявил, что задача "Крыльев Советов" в новом сезоне – попасть в "десятку". По итогам прошлого сезона самарская команда заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ и победила в стыковых матчах "Нижний Новгород" (3:2 – общий счет).

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