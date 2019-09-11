В контракте Гогуа с ЦСКА прописаны очень жесткие санкции за нарушение режима

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в контракте новичка команды Седрика Гогуа прописаны серьезные санкции за нарушение режима.

— Гогуа молодец, отдыхал красиво, но честно признал что это было и, можно сказать, поклялся, что все в прошлом, — сказал Бабаев. — Гогуа понимает, делу — время, а потехе — час, ему уже не 20 лет. Для того, чтобы помочь ему в соблюдении этого соглашения, заключили с ним максимально жесткий, беспрецедентный контракт. Такого ни с кем никогда не подписывали.

— С учетом штрафных санкций за подобные действия?

— Да, за «шаг влево — шаг вправо».

— И он согласился?

— Как видите. Обычно на переговорах думаешь: «Хорошо бы агент и футболист быстро все прочитали, не тянули время». Это достаточно долгая история, каждый пытается отстаивать свои интересы. А вот в случае с Гогуа мы настаивали, чтобы он внимательно изучил каждый пункт договора.

— Можете назвать хотя бы один? Что-то забавное?

— Смешного там для футболиста нет ничего. (Смеется.) По большому счету, игрок легально, не используя какие-то кривые схемы, в случае нарушения дисциплины остается примерно с 10 процентами от той зарплаты, которая согласована. По сути, в такой ситуации он будет играть за тарелку супа. Это еще не беру иные штрафные санкции и прочее. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь