В Италии утверждают, что «Дженоа» ведет активные переговоры по трансферу Гайча
18:41
«Дженоа» продвинулся в переговорах по трансферу нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, утверждает TWM.
На 21-летнего аргентинца также претендует немецкий «Унион». Однако на данный момент итальянцы лидируют в борьбе за футболиста.
Отметим, что информацию о немецком клубе ранее опроверг «СЭ» агент игрока Фабиан Бустос.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.
Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро
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