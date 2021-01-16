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В Италии утверждают, что «Дженоа» ведет активные переговоры по трансферу Гайча

18:41
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
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«Дженоа» продвинулся в переговорах по трансферу нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, утверждает TWM.

На 21-летнего аргентинца также претендует немецкий «Унион». Однако на данный момент итальянцы лидируют в борьбе за футболиста.

Отметим, что информацию о немецком клубе ранее опроверг «СЭ» агент игрока Фабиан Бустос.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро

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