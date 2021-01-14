Агент Гайча опроверг слухи о возможном переходе его клиента в «Унион»
19:29
Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в берлинский «Унион» на правах аренды.
— Мы ничего не знаем об интересе «Униона».
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний форвард провел 13 матчей и отметился одной голевой передачей.
Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро.
На данный момент «Унион» занимает пятое место в бундеслиге с 25 очками.
(Данил Алешин)
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