Агент Гайча опроверг слухи о возможном переходе его клиента в «Унион»

Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в берлинский «Унион» на правах аренды.

— Мы ничего не знаем об интересе «Униона».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний форвард провел 13 матчей и отметился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

На данный момент «Унион» занимает пятое место в бундеслиге с 25 очками.

(Данил Алешин)