Пенальти в пользу «Рубина» назначен правильно. Почему Карасев так долго думал?

На 36-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева. Арбитр Сергей Карасев сразу 11-метровый удар не назначил, а сделал это только на 40-й минуте. Почему принятие решения заняло столько времени?

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Игоря Панина и Алексея Лунева. Только после их проверки арбитр отправился к монитору, чтобы лично посмотреть повторы. Карасев очень долго изучал видеозапись — на разной скорости и с разных ракурсов.

В итоге судья определил следующее. Кузяев не играл ногой в мяч, посланный футболистом «Рубина». Случился рикошет, после чего мяч попал зенитовцу в правую руку. Рука находилась в неестественном положении, была отставлена в сторону. С учетом всех этих факторов следует назначить пенальти, что Карасев и сделал.

«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото «СЭ»

«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото «СЭ»

«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото «СЭ»

(Александр Бобров)