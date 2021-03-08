Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Пенальти в пользу «Рубина» назначен правильно. Почему Карасев так долго думал?

17:54
«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото "СЭ" «Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото "СЭ" «Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото "СЭ"
«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото "СЭ"
Теги:

На 36-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева. Арбитр Сергей Карасев сразу 11-метровый удар не назначил, а сделал это только на 40-й минуте. Почему принятие решения заняло столько времени?

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Игоря Панина и Алексея Лунева. Только после их проверки арбитр отправился к монитору, чтобы лично посмотреть повторы. Карасев очень долго изучал видеозапись — на разной скорости и с разных ракурсов.

В итоге судья определил следующее. Кузяев не играл ногой в мяч, посланный футболистом «Рубина». Случился рикошет, после чего мяч попал зенитовцу в правую руку. Рука находилась в неестественном положении, была отставлена в сторону. С учетом всех этих факторов следует назначить пенальти, что Карасев и сделал.

«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото "СЭ"
«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото «СЭ»
«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото "СЭ"
«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото «СЭ»
"Рубин" - "Зенит": момент на 36-й минуте. Фото "СЭ"
«Рубин» — «Зенит»: момент на 36-й минуте. Фото «СЭ»

(Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир